От тайной мечты до "Оскара": памяти Веры Алентовой

В Москве на 84-м году жизни скончалась Вера Алентова. Сегодня актриса посетила церемонию прощания с Анатолием Лобоцким, где ей стало плохо. Алентову экстренно госпитализировали в больницу, но врачи оказались бессильны. В последние месяцы актриса страдала от обострения гипертонической болезни сердца.

---

Пятьдесят ролей в кино. Более тридцати работ в театре. Звание народной артистки России. Орден за заслуги перед Отчеством третьей степени. Всё это – Вера Алентова.

Она специально провалила экзамены в медицинский вуз, втайне мечтая стать актрисой. Решила попытать счастья в Барнаульском драматическом театре. Девушку приняли в труппу вспомогательного состава. Дома разразился скандал. Мама, сама будучи артисткой, хотела для дочери другой судьбы. Но раз уж ту было не переубедить, настояла: на сцену только через институт.

Проработав год на фабрике, Вера отправилась покорять Москву. В школу-студию МХАТ поступила с первой попытки. Не зря долго готовилась. На выходе из института за провинциалкой увязался парень, который сыпал вопросами, а она лишь отвечала невпопад – не до флирта было. Но Владимир Меньшов был не из тех, кто упустит своё. Осенью они вновь встретились на учёбе, а уже на втором курсе расписались. Денег не хватало, быт молодожёны устраивали в общежитии, но в будущее смотрели с оптимизмом.

Однако реальность оказалась суровее. На выдаче дипломов педагоги зачитали листок распределения. Для Володи работы в столице не нашлось. А Веру пригласили в Московский театр имени Пушкина. Меньшов уехал в Ставрополь. Четыре года супруги виделись лишь изредка. Фантастическая известность к обоим пришла в 1979-м, когда на экраны вышел фильм Меньшова "Москва слезам не верит". Актрисе досталась главная роль провинциалки Кати. Картина получила премию "Оскар" как лучшее кино на иностранном языке.

Именно с этого момента в жизни Веры Алентовой начались масштабные изменения. С супругом они получили трёхкомнатную квартиру в Олимпийской деревне. В 1989-м переехали в жильё попросторнее и поближе к центру. Для семьи наступило долгое время счастья и покоя. Будучи звездой мирового уровня, Алентова всё так же служила в московском театре и продолжала сниматься в кино. Хотя для многих зрителей самой родной и понятной осталась Катя Тихомирова.

"Чтобы актёр состоялся, нужны три компонента – талант, работоспособность и удача" – девиз Веры Алентовой. Даже в самые сложные времена она верила в успех, усердно трудилась и передавала оптимизм и упорство героиням. За то и полюбил её зритель. В 1992 году Алентовой присвоили звание народной артистки России.

Жизнь в Москве у Алентовой сложилась прекрасно. Лучшие роли она сыграла именно в столице, здесь же встретила свою большую любовь и обрела успех. Несмотря на то, что в детстве и юности будущая звезда с мамой сменили много городов, в сердце особое место занимал Котлас, где родилась артистка.