Не выдержала горя на похоронах Лобоцкого: названа причина смерти Веры Алентовой

Сегодня, 25 декабря, скоропостижно скончалась прославленная актриса Вера Алентова. Ей было 83 года.

По предварительным данным, причиной смерти артистки стал острый инфаркт миокарда. Вера Алентова умерла в реанимации ГКБ №1, передает Mash.

Примечательно, что актриса попала в больницу прямиком с церемонии прощания с актером Анатолием Лобоцким. 66-летний артист умер 20 декабря в результате продолжительной болезни. Во время печального мероприятия Вере Алентовой стало плохо. Как утверждается, в больницу артистка поступила уже в состоянии клинической смерти.

Медики продолжили реанимационные мероприятия, однако в клинике была констатирована смерть знаменитой артистки.

Отметим, что последние несколько месяцев Вера Алентова страдала от обострения гипертонической болезни сердца. Ее здоровье сильно подорвал перенесенный несколько лет назад коронавирус. Своего супруга, прославленного режиссера Владимира Меньшова, она пережила на 4,5 года.