Путин анонсировал крупнейший технологический прорыв в мировой истории

Ближайшие 10-15 лет обещают стать временем крупнейшего технологического прорыва в мировой истории. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на заседании Госсовета в четверг, 25 декабря.

Как подчеркнул российский лидер, "уже очевидно, что это будет время колоссальной технологической трансформации, стремительного развития искусственного интеллекта".

Говоря про "крупнейший технологический прорыв, которого, пожалуй, еще мировая история не знала", Путин призвал обратить на это внимание региональных команд, руководителей правительства, представителей всех отраслей экономики.

Президент отметил, что уже сейчас есть сферы, в которых искусственный интеллект будет заменять людей. С учетом этого необходима оптимизация отраслевой структуры занятости за счет перераспределения трудовых ресурсов из перечисленных сфер, сообщает РИА Новости.

Ранее Владимир Путин назвал фактор, укрепивший технологический суверенитет Содружества независимых государств. По словам президента России, это импортозамещение, которое идет быстрыми темпами. Интерес стран СНГ в углублении практической кооперации растет не только в промышленности, но и в области науки, технологий, цифровизации и инноваций.

Тем временем вице-премьер Дмитрий Чернышенко предупредил, что во всем мире, особенно в странах НАТО, идет охота за технарями, которые являются ветеранами боевых действий. Политик подчеркнул, что их привлечение может способствовать развитию технологических наук и усиливать смысловую значимость разрабатываемых проектов.