Собянин: За год в проекте "Урок с чемпионом" приняли участие 4,5 тыс. школьников

В столичном проекте "Урок с чемпионом" в этом году приняли участие свыше четырёх с половиной тысяч школьников. Это в два раза больше, чем в прошлом.

Как рассказал на своей странице в соцсети мэр Москвы Сергей Собянин, на встречах учащиеся узнают больше о профессиональном спорте, а также знакомятся с победителями олимпиад и крупнейших мировых состязаний.

Программа охватывает 17 дисциплин: от вольной борьбы и художественной гимнастики до акробатического рок-н-ролла и биатлона. Проект стартовал в 18-м году. За это время в нём приняли участие 16 тысяч юных москвичей. Провести "Урок с чемпионом" может любая столичная школа, оставившая заявку на сайте.