В Киеве назвали незаконной идею Зеленского о референдуме по мирному плану

Инициировать референдум по какому-либо вопросу Владимир Зеленский не может. Идея украинского лидера о всенародном голосовании по поддержке мирного плана противоречит закону Украины, заявил экс-депутат Верховной рады Николай Томенко.

План из 20 пунктов, который Украина якобы обсуждала на переговорах в США, Зеленский озвучил накануне. Он утверждает, что один из пунктов соглашения - касающийся территориального вопроса или так называемой свободной экономической зоны на Донбассе - может быть решен только путем референдума. И предложил вынести на плебисцит весь документ мирного соглашения.

Томенко подчеркнул: есть исключительный перечень того, что Зеленский может выносить на референдум. Нужно собрать три миллиона подписей только по народной инициативе, приводит слова экс-нардепа ТАСС со ссылкой на украинский телеканал "Новости. Live". Кроме того, на референдум нельзя выносить комплексный план мирного соглашения, на чем сейчас настаивает Зеленский. Согласно закону, на референдум разрешено выносить один вопрос с ответом "да" или "нет".