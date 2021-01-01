Теперь они снова будут вместе: история большой любви Владимира Меньшова и Веры Алентовой

Вера Алентова пережила мужа на четыре года. На похоронах Владимира Меньшова в 2021-м актриса почернела от горя, но уже через месяц вновь вышла на сцену. Правда, поговаривали, что от утраты она так и не восстановилась.

Вера и Владимир познакомились, будучи студентами Школы-студии МХАТ. Он к тому времени успел поработать токарем на заводе в Астрахани, шахтером в Воркуте и даже учеником на водолазном катере. Она тоже трудилась на производстве: с первого раза не поступила, просто опоздав к экзаменам в Москву, стала студенткой лишь со второй попытки.

Красавица Алентова слыла перспективной актрисой. Меньшова же считали неотесанным простачком и часто над ним подтрунивали. Вера оказалась единственной, кто не смеялся над однокурсником, а подружилась с ним. Ее покорила его эрудированность.

Конечно, Меньшову она нравилась. Но показать свои чувства он не решался. Хотя нет-нет да закрадывалась мысль — а вдруг? Ведь девушка проявляла к нему какой-то интерес. Они много общались, болтая обо всем на свете.

"По манере поведения, по типажу я не ее человек. И если бы мы не учились на одном курсе, мы не были бы вместе. Нам был дан редчайший шанс узнать друг друга. У Веры была возможность присмотреться ко мне и увидеть, что я за человек, — рассказывал Владимир Меньшов в программе "Честное слово с Юрием Николаевым".

Поженились они уже на втором курсе. Свадьбу гуляли студенческую — бедную, но веселую. Хотя подружки Алентову отговаривали: мол, могла бы себе и москвича найти — более перспективного да с пропиской. А у этого — ни кола ни двора. И действительно поначалу им было очень тяжело, даже жили молодожены порознь в разных общежитиях.

После выпуска Веру Валентиновну взяли в труппу Театра имени Пушкина, где, к слову, она прослужила всю жизнь, и именно на родной сцене пройдет прощание с Алентовой. Об этом уже объявили в театре. Меньшова же распределили в Ставрополь. Проработав там год, он вернулся в столицу и сумел поступить в аспирантуру во ВГИК.

В 1969 году у супругов родилась дочь Юля. Интересно, что именно тогда Вера Валентиновна стала Алентовой, это девичья фамилия ее матери. До того момента она использовала фамилию отца — Быкова. Даже рождение первенца не помогло семье съехаться. Меньшов все еще жил в общаге ВГИКа, Алентова с дочерью — в общежитии от театра. Ночами будущий режиссер подрабатывал в булочной: денег на семью с ребенком отчаянно не хватало. Бытовые трудности, взаимные обиды, безденежье — все это однажды прорвалось наружу во взаимных упреках и привело к расставанию.

"Так происходит, когда очень долго веришь, надеешься, а все никак. Быт весьма тяжелый с маленьким ребенком, особенно, когда вы "понаехавшие", обратиться не к кому. Начинаются обиды. Большое и чистое затирается бытом, вылезающим на передний план. Не из-за каприза, а потому что правда тяжело. И мы подумали в какой-то момент, что нам будет легче врозь", — вспоминала тот период Вера Алентова в программе "Судьба человека".

Вера с Юлей остались в двухкомнатной квартире, которую актрисе к тому времени дали от театра. А Владимир снова начал скитаться по общагам да друзьям. Официально они не разводились. Меньшов даже остался прописан в квартире. Позже Алентова поясняла: он тогда уже начал выезжать за границу, не хотелось портить ему жизнь штампом о разводе.

Они прожили отдельно четыре года. А потом пошли вместе провожать Юлю в первый класс. После торжественной линейки вернулись домой и уже не расставались. Алентова вспоминала, что как-то перечитала письма, которые они отправляли друг другу во время гастролей, и поняла, что любовь никуда не уходила, она "просто устала".

С тех пор они, если и ссорились, то лишь на съемочной площадке. Вере Валентиновне доставалось от требовательного мужа, он считал, что с нее спрос должен быть в два раза больше, чем с других актрис.

Отметив золотую свадьбу, Меньшов и Алентова обвенчались. Вера Валентиновна мечтала об этом давно — в ее роду были священнослужители, и она всерьез относилась к религии. А вот Владимир Валентинович даже не был крещен.

"Любовь после 50 лет брака — другого состава, хотя ощущения те же. Это прекрасно — стареть вместе", — говорила незадолго до смерти мужа Вера Алентова.

Любящих супругов разлучила смерть. Владимир Меньшов скончался 5 июля 2021 года от последствий коронавируса на 82-м году жизни. Близкие уверяли, что болезнь он переносит в легкой форме. Однако в конце июня режиссера госпитализировали.

А Вера Валентиновна ушла внезапно. Еще утром 25 декабря она приехала на похороны коллеги — Анатолия Лобоцкого, бодро вышла из автомобиля, прошла под вспышки фотокамер в театр. А оттуда ее уже спешно выносили работники скорой помощи. Сердце 82-летней актрисы не вынесло очередной потери.

Трагедия стала ударом для ее единственной дочери Юлии Меньшовой. "Мамы больше нет. Теперь они — вместе", — коротко написала она в своем блоге.