Роструд объяснил, обязан ли работодатель выплачивать 13-ю зарплату

Так называемая 13-я зарплата — это распространенная практика во многих компаниях. Однако она не является обязательной и не гарантируется законом. Об этом напомнили в четверг, 25 декабря, в Федеральной службе по труду и занятости (Роструд).

Как напомнило ведомство в своем Telegram-канале, еще в советское время руководство предприятий в конце года поощряло ответственных работников, выплачивая им премию в размере месячного оклада. В наши дни 13-я зарплата, как правило, представляет собой премию, выплачиваемую сотрудникам по итогам года.

Трудовое законодательство не обязывает работодателей выплачивать 13-ю зарплату. Такая выплата может быть предусмотрена правилами внутреннего трудового распорядка, положением о премировании, коллективным или трудовым договорами. При этом 13-я зарплата может полагаться лишь тем сотрудникам, кто отработал полный год и достиг ключевых показателей эффективности.

Чтобы узнать, положена ли вам 13-я зарплата, нужно заглянуть во внутренние документы организации или уточнить соответствующую информацию в отделе кадров.

Ранее вице-спикер Государственной думы Борис Чернышов заявил, что в качестве дополнительной меры поддержки врачей и педагогов государственных и муниципальных учреждений России необходимо ввести обязательную 13-ю зарплату. Он призвал выплачивать ее медикам и педагогам, которые качественно и без дисциплинарных взысканий выполняют профессиональные обязанности.

Тем временем в России изменили порядок определения средней месячной зарплаты. Глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заверил, что "это, конечно, плюс для работника очевидный", поскольку в расчет включают теперь премии и денежные поощрения.