Веру Алентову сняли на видео перед смертью: никто и подумать не мог, что через пару часов ее не станет

Сегодня, 25 декабря, состоялось прощание с известным актером Анатолием Лобоцким. Траурное мероприятие прошло в Театре им.Маяковского, работе в котором тот посвятил 40 лет жизни. Отдать последнюю дань уважения артисту явились самые преданные поклонники, близкие и коллеги.

Так, актер Игорь Костолевский выступил с пронзительной речью, отметив, что Анатолий Лобоцкий был фантастическим партнером (они играли вместе в двух спектаклях). Не осталась в стороне и актриса Вера Алентова. 83-летняя актриса прибыла на прощание на такси.

Облаченная в черную длинную шубку, с платком на голове, сумочкой и букетом красных гвоздик, Вера Алентова прошествовала ко входу в театр. Никто и предположить не мог, что вскоре ей там станет плохо. В Сети распространилось видео, как артистка вышла из автомобиля и, пройдя сквозь толпу, поднялась по ступенькам культурного учреждения.

А вскоре из театра Веру Алентову вынесли на носилках. По некоторым данным, ей стало плохо с сердцем. Как утверждает Mash, врачи боролись за жизнь артистки почти час — по дороге от театра им. Маяковского до ГКБ №1 и в реанимации. По другой информации, ее спасали два часа. Сообщается, что причиной смерти прославленной актрисы стал острый инфаркт миокарда, к которому привел тромбоз.