Силы противовоздушной обороны пресекли очередную попытку воздушной атаки киевского режима на российские регионы. Дежурные силы ПВО сбили 44 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, большая часть дронов ВСУ – 37, уничтожена над Брянской областью. Пять украинских беспилотников сбито над территорией Ростовской области, еще два – над Белгородской областью.

Ранее в Минобороны отчитались о работе ПВО в ночь на 25 декабря. В ведомстве сообщили, что в этот период был сбит 141 украинский беспилотник. Большая часть дронов – 62, также уничтожено над территорией Брянской области.