Европа могла бы выделить 90 миллиардов евро на реализацию плана экономического развития Украины, но предпочла потратить эти деньги на продолжение спонсирования военных действий. На это указала в четверг, 25 декабря, официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По словам чиновницы, европейские покровители киевского режима по-прежнему делают ставку на эскалацию конфликта и продолжение боевых действий на Украине: "Им нужна бойня".

При этом "просвещенная" Европа, которая постоянно заявляет о необходимости мирного урегулирования, сама и разрушила государственность Украины. Однако потратиться на восстановление украинской экономики ЕС не желает: "Это в планы Евросоюза как верхушки брюссельской бюрократии не входит" (цитаты по "Известиям").

Ранее сообщалось, что члены Евросоюза договорились предоставить Украине помощь в размере 90 миллиардов евро в форме беспроцентного кредита. При этом Венгрия, Чехия и Словакия юридически отказались участвовать в еврофинансировании Украины, а Будапешт и Братислава не стали подписывать итоговое заявление саммита Евросоюза.

Тем временем российский лидер Владимир Путин напомнил, как "европейские подсвинки" включились в работу прежней американской администрации, нацеленную на нанесение России стратегического поражения, в надежде поживиться на развале нашей страны. Однако надежды Европы не оправдались.