Каждая роль - особенная: не стало народной артистки Веры Алентовой

Это - ее последняя съемка: Вера Алентова идет проститься с ушедшим актером и своим сценическим партнером Анатолием Лобоцким. Сердце актрисы не выдержало. С похорон ее доставили в больницу. Но врачи уже сделать ничего не смогли.

Их прощание в последней режиссерской работе Владимира Меньшова стало провидческим. У нее каждая роль была особенной. Она с детства искала - и нашла. Свою любовь, свою семью, свой театр. Мудрая, красивая, талантливая и невероятно эмоциональная, Вера Алентова при выборе профессии шокировала самых близких. Да, родители сами были актерами, но от дочери такого не ожидали.

"Я сказала: "Я не добрала баллов в Барнаульский медицинский институт. Но меня взяли в Алтайский драматический театр". Мама сказала: "Я не знаю, какая новость хуже. Через мой труп! Ты хочешь быть актрисой, оказывается?" Вуаля!", - рассказывала она много позже.

Кадры из фильма "Москва слезам не верит" автобиографичны. Провалив экзамены в вуз, юная Вера Алентова - тогда Быкова - пошла работать на Барнаульский меланжевый комбинат. После получения "Оскара" ей от этого комбината торжественно вручили... отрез ткани. Но своей главной наградой она всегда считала большую любовь. Встречу с Владимиром Меньшовым, дочь Юлю. И их очень эмоциональную семью.

"Вспышка, ссоры - мы вообще итальянская семья. Мы и дома так можем - по какому-нибудь поводу пошуметь, покричать. Все неважно. Важен результат", - говорила она.

Результат всегда был потрясающим. Вера Алентова могла и на сцене, и на экране преобразиться до неузнаваемости. Ярый партаппаратчик, симпатичная аферистка. Она ни на кого не была похожа. Подтверждение тому - блистательные роли в ее обожаемом театре имени Пушкина. Одна из последних - Мадам Рубинштейн. Тонкая и очень ироничная.

"Я в основном играла главные роли. Но были и маленькие, очень интересные эпизоды. Всегда интересна личность. Она интересна нам, когда мы читаем книги. Она интересна нам в общении, когда мы общаемся с людьми. Поэтому я ничем не отличаюсь от всех остальных людей", - отмечала Алентова.

"Для меня уход Веры Алентовой был удар мощный сегодня. Ушел действительно талантливый человек, подаривший много талантливых ролей нашему кинематографу. России. Всему миру", - поделился Александр Михайлов, актер театра и кино.

Вера Алентова ушла. Но остались ее пронзительные роли - в нашей памяти и на экране.