Россиянам рассказали про тревожное последствие гонконгского гриппа

Ухудшение слуха может наблюдаться у пациентов с гриппом, однако после выздоровления это обычно проходит. Об этом рассказал в четверг, 25 декабря, главный внештатный специалист Министерства здравоохранения России по инфекционным болезням Владимир Чуланов.

Эксперт прокомментировал интернет-публикации о том, что многие россияне жалуются на потерю слуха после перенесенного гриппа A (H3N2), известного как гонконгский.

Чуланов отметил, что при гриппе могут наблюдаться насморк или заложенность носа, отек слизистой оболочки и околоносовых пазух, который распространяется на слуховые трубы. В результате больной испытывает боль в области ушей, может наблюдаться ухудшение слуха.

Однако после выздоровления симптомы, как правило, проходят, цитирует специалиста РИА Новости.

Ранее доктор медицинских наук Владислав Жемчугов критически прокомментировал публикации о том, что россияне якобы "теряют" зрение после перенесенного гриппа А. Медик рассказал, что его пациенты на подобное не жалуются. Однако Жемчугов подтвердил, что возможно развитие осложнения под названием интермедиальный синдром.

Между тем глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила, что Россия пока только движется в направлении плато заболеваемости гриппом — до него мы еще не добрались. Эксперт отметила, что "главное — праздники пережить, своевременно обращаясь к врачам, не запускать".