Долина и Лурье не явились на заседание Мосгорсуда о принудительном выселении

Мосгоруд в четверг, 25 декабря, приступил к рассмотрению вопроса о принудительном выселении певицы Ларисы Долиной из квартиры в центре Москвы. Ни бывшая владелица квартиры, ни купившая недвижимость Полина Лурье на заседание не явились.

Обе стороны представляют адвокаты. При этом в зале заседаний Мосгорсуда собралось множество журналистов.

Рассмотрение вопроса о принудительном выселении Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках проходит согласно постановлению Верховного суда. Он подтвердил, что собственником жилья является Полина Лурье, несмотря на возражения певицы — та ссылалась на мошенников и настаивала на отмене сделки купли-продажи.

Между тем адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко перед началом процесса о выселении Долиной из проданного ею жилья рассказала, что певица потребовала около миллиона рублей с покупательницы в качестве оплаты жилищно-коммунальных услуг за время, прошедшее после продажи. Долину не смутил тот факт, что покупатель там не проживала из-за препятствий со стороны самой артистки.

Однако, как рассказала адвокат Полины Лурье "Коммерсанту", Лариса Долина готова снять свое требование об оплате коммуналки, если покупательница жилья предоставит ей возможность некоторое время там пожить.