Юлия Меньшова прокомментировала смерть мамы Веры Алентовой: смогла произнести лишь две фразы

Вера Валентиновна скончалась 25 декабря. Актрисе стало плохо на похоронах коллеги Анатолия Лобоцкого.

Алентова одной из последних приехала на траурную церемонию, бодро вышла из автомобиля, прошла под вспышки фотокамер в театр. А оттуда ее уже спешно выносили работники скорой помощи. Сердце 82-летней актрисы не вынесло очередной потери.

Медики пытались спасти звезду фильма "Москва слезам не верит", но по одним данным в течение часа, по другим, двух часов, Вера Валентиновна скончалась.

Трагедия стала ударом для ее единственной дочери Юлии Меньшовой. Телеведущая тяжело переживает утрату, она смогла лишь двумя предложениями прокомментировать произошедшее. "Мамы больше нет. Теперь они — вместе", — коротко написала Юлия в своем блоге. Никаких подробностей о смерти Алентовой она не привела.

Между тем, уже известно, что прощание с Верой Валентиновной состоится в Театре им. Пушкина. Похоронят актрису рядом с мужем Владимиром Меньшовым на Новодевичьем кладбище.