МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

Гражданам России лучше избегать поездок в Германию без крайней необходимости. Об этом заявила в четверг, 25 декабря, официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Чиновница напомнила про многочисленные факты нарушения прав россиян на границе и притеснения внутри страны. Рекомендация не ездить в ФРГ без особой нужды опубликована на официальных ресурсах министерства и загранучреждений.

С учетом этого Захарова поинтересовалась у германских властей: "Они будут решать свои проблемы? Или они полагают, что все нормально?"

Представитель МИД России напомнила, что в истории Германии уже были моменты, когда "вот такая проявляенность националистическая воспринималась властями этой страны как некая новая норма". Привело это к мировой катастрофе, цитирует Марию Захарову ТАСС.

Ранее российский лидер Владимир Путин напомнил про притеснения, с которыми сталкиваются на Западе люди, поддерживающие духовную связь с Россией и разделяющие наши нравственные ценности. Путин отмечал, что Россия последовательно наращивает усилия, направленные на оказание содействия соотечественникам за рубежом.

Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что немецким политикам стоило бы вспомнить о мрачных страницах истории Германии. По словам российского министра, власти в Берлине всячески пытаются заглушить инакомыслие, которое растет в Германии. Лавров предположил, что немецкие политики запамятовали о неприглядных страницах своей истории.