Адвокат Долиной возмущена поведением Лурье: вот что она сказала в суде

Мосгоруд рассмотрел вопрос о принудительном выселении певицы Ларисы Долиной из квартиры в центре Москвы. Артистку обязали покинуть жилье. Ни бывшая владелица квартиры, ни купившая недвижимость Полина Лурье на заседание не явились. Их интересы представляли адвокаты.

Рассмотрение вопроса о принудительном выселении Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках проходило согласно постановлению Верховного суда. Он подтвердил, что собственником жилья является Полина Лурье, несмотря на возражения певицы — та ссылалась на мошенников и настаивала на отмене сделки купли-продажи.

На заседании Мосгорсуда адвокат певицы Мария Пухова высказала претензии к Лурье и ее защитнице Светлане Свириденко. Она недовольна, что комментарии по делу оказываются в прессе.

Так, по словам Пуховой, на переданное соглашение о продлении проживания Долиной, ответа адвокат не получила, но в Сети вскоре появились новости о соглашении. Правозащитницу возмутило такое поведение второй стороны.

Однако судья эти претензии принимать во внимание не стала, отметив, что они не относятся к сути рассматриваемого вопроса. Мосгорсуд удовлетворил иск Полины Лурье о прекращении права пользования и выселении из квартиры в Хамовниках.

Отмечается, что сложностей с поиском нового жилья и переездом у артистки возникнуть не должно, так как у нее в собственности имеется пригодная для проживания недвижимость, а потому суд обязал Ларису Александровну в ближайшее время снять с регистрационного учета себя, дочь и внучку.