Суд выселил Долину из квартиры в Хамовниках

Мосгорсуд удовлетворил иск Полины Лурье к певице Ларисе Долиной и членам ее семьи о прекращении права пользования и выселении из квартиры в Хамовниках. Соответствующее решение вынесено в четверг, 25 декабря.

Суд установил, что сложностей с поиском нового жилья и переездом у артистки возникнуть не должно, а потому обязал Ларису Долину в ближайшее время снять с регистрационного учета себя, дочь и внучку, сообщает ТАСС.

При этом адвокат певицы Мария Пухова во время заседания просила дать своей клиентке время до 10 января. Юрист уверяла, что Лариса Долина и сама "готова выселиться из квартиры", однако ей нужно время, чтобы собрать вещи и переехать.

До того адвокат Мария Пухова в разговоре с РБК опровергла публикации о якобы просьбе артистки к новой хозяйке квартиры Полине Лурье разрешить остаться в ней еще на несколько месяцев. Юрист уверяла, что второй стороне до заседания Мосгорсуда был передан проект мирового соглашения, в котором Долина предложила выселиться до 10 января 2026 года.