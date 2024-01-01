Появились подробности экспертизы по делу о катастрофе самолета AZAL под Актау

Министерство транспорта Казахстана опубликовало отчет по делу о катастрофе самолета авиакомпании AZAL под Актау в 2024 году, сообщает ТАСС.

Следов взрывчатых веществ на самолете не обнаружено, сказано в документе. Там также говорится, что "повреждения воздушного судна предположительно были вызваны поражающими элементами боевой части".

Принадлежность этих поражающих элементов не установлена.

Самолет Embraer 190 азербайджанской авиакомпании Azerbaijan Airlines, выполнявший рейс из Баку в Грозный, потерпел крушение 25 декабря. Борт рухнул около казахстанского города Актау.

На борту находились пятеро членов экипажа и 62 пассажира - граждане России, Азербайджана, Казахстана и Киргизии. 38 человек погибли.