Кадры из освобожденного Красноармейска, Донецкая народная республика. Как вступали в бой с врагом, рассказывают сами бойцы группировки войск "Центр". Сложить оружие неонацисты отказались. Поле боя пытались покинуть, спасаясь бегством, но были ликвидированы.

Сейчас наши бойцы продолжают зачистку населенного пункта Родинское на красноармейском направлении. В городе Димитров, который украинская сторона называет Мирноградом, противник полностью окружен.

Расчеты 122-миллиметровых буксируемых гаубиц Д-30 уничтожают противника. Цель - замаскированный опорный пункт ВСУ. Наша разведка засекла активное перемещение личного состава врага и оперативно передала координаты на огневую позицию. Сработали слаженно. Противник был застигнут врасплох.

Появились кадры боевой работы группировки войск "Центр": военнослужащие расчета "Мста-С", получив координаты огневых точек противника, приступают к поражению выявленных целей. В результате прицельных ударов уничтожен склад с боеприпасами и опорный пункт ВСУ.

В преддверии праздников наши бойцы поздравили в Донецке детей с наступающим Новым годом. Пожелали успехов в учебе и вручили подарки. Александра Сергомасова. ТВ Центр