В переговорах между Россией и Соединенными Штатами по мирному урегулированию конфликта на Украине наблюдается "медленное, но устойчивое продвижение вперед". Об этом рассказала в четверг, 25 декабря, официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Захарова подчеркнула, что прогресс в переговорах с США сопровождается "крайне вредоносными и даже злонамеренными попытками группы государств, прежде всего западноевропейских, торпедировать эти усилия, пустить под откос все дипломатические наработки".

Несмотря на это, Москва готова продолжать работу "в рамках, заданных на высшем уровне в Анкоридже". Находясь в диалоге с американской администрацией, Россия призывает коллег активно противостоять внешнему деструктивному процессу, цитирует представителя внешнеполитического ведомства "Интерфакс".

Ранее западные СМИ утверждали, что Россия рассматривает мирный план из 20 пунктов, разработанный США и Украиной, как "отправную точку" для дальнейших переговоров, хотя Москву и не устраивает отсутствие гарантий нерасширения НАТО на восток и нейтрального статуса Украины. Захарова опровергла эти фейковые публикации со ссылкой на некие источники — якобы из Кремля.

При этом утративший легитимность президент Украины Владимир Зеленский заверил, что "нет намеков, что россияне отказываются от мирного соглашения". Также предводитель киевского режима рассказал, что американские власти как авторы мирного плана урегулирования конфликта между Москвой и Киевом "ищут компромисс" по особо чувствительным аспектам.