Глава Минздрава назвал два простых правила встречи Нового года без вреда здоровью

После встречи Нового года немало россиян оказываются на больничных койках, причем "часто бывает даже фатально". Об этом напомнил в четверг, 25 декабря, министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Глава Минздрава призвал взвешенно подойти к организации торжеств и рассказал, какие два правила помогут отметить праздник без последствий для собственного здоровья.

Главным, по словам Мурашко, является правило не переедать за новогодним столом. Этому сопутствует правило "минимизировать алкоголь до совершенно минимального значения". При этом медики продолжают напоминать, что безопасных доз алкоголя не существует.

Также министр напомнил про необходимость контролировать артериальное давление, особенно тем, у кого помимо проблем с артериальным давлением имеются нарушения ритма. Мурашко в комментарии журналисту Александру Юнашеву подчеркнул, что для них алкоголь "вообще не очень полезен".

Про опасность и вред алкоголя напомнил и мэр Якутска Евгений Григорьев. Политик рассказал, что ему нередко преподносят в подарок спиртные напитки, хотя сам он не пьет и дальше передаривать алкоголь не может. Подчеркнув, что отказ от алкоголя в целом был бы полезен "не только россиянам, но и вообще по всему миру", Григорьев вылил в раковину подаренный ему дорогой алкоголь. Вместо спиртного он призвал делать подарки, которые помогут россиянам стать "культурнее, здоровее, сильнее", сообщает RTVI.

Ранее зампред думского комитета по информационной политике Андрей Свинцов предложил запретить россиянам дарить друг другу алкоголь, подчеркнув, что "пора вводить жесткую и бескомпромиссную пропаганду против алкоголя". Парламентарий напомнил, что алкоголь — это яд, поэтому "дарить то, что наносит колоссальный вред здоровью, вплоть до смертельной опасности, просто неприемлемо".

Алкоголь опасен для здоровья!