Певица Валерия пережила трагедию: "Мне не удалось сохранить ребенка"

Певица Валерия и Иосиф Пригожин вместе больше 20 лет. Но совместных детей у супругов нет. Артистке часто задавали вопросы на эту тему, но она отвечала лишь общими фразами.

В интервью Яне Чуриковой Валери впервые рассказала о своей боли. 10 лет назад певица могла бы подарить мужу ребенка, она забеременела, но не знала о своем положении, пока не произошла трагедия.

"В 47 лет я забеременела. Я не знала об этом. Я жутко заболела – подхватила вирус, лежала с температурой 40 и принимала жуткие антибиотики лошадиными дозами. И мне не удалось сохранить ребенка", —поделилась жена Пригожина.

Валерия уверяет, что они и с Иосифом очень хотели общего ребенка и даже придумали имя для малыша. "Был месяц плоду, когда мы поняли, что развитие затормозилось", — с болью в голосе произнесла исполнительница хита "Часики".

После потери ребенка певицу ждал еще один удар. Ей не дали пережить горе в кругу близких. По словам Валерии, даже своим троим детям от первого брака она не успела рассказать лично, они узнали о произошедшем из прессы. Хотя артистка пыталась скрыть эту информацию и даже лежала в больнице под чужой фамилией.

"Какие-то медработники на уровне медсестер, санитарок эту информацию слили", — посетовала Валерия.