Лурье допустила обращение к приставам, чтобы выселить Долину силой

Полина Лурье, которой потребовалась целая судебная эпопея для получения купленной у певицы Ларисы Долиной квартиры, стремится обойтись без крайних мер. Об этом рассказала в четверг, 25 декабря, адвокат Лурье Светлана Свириденко.

Юрист высказалась после вынесения Мосгорсудом решения по иску о принудительном выселении Долиной и ее родни из квартиры в Хамовниках. Как отметила адвокат, "Лурье не хочет обращаться к приставам за принудительным выселением Долиной, хочет решить все по-человечески, тихо".

Однако новая хозяйка квартиры не исключает вероятность обращения к судебным приставам, если Лариса Долина по-прежнему будет препятствовать реализации прав Лурье в отношении квартиры: "Если до этого дойдет, мы к этому готовы" (цитаты по ТАСС).

При этом некий участник судебного процесса уточнил, что если Долина не исполнит решение Могорсуда, который обязал певицу с родней сняться с регистрационного учета и освободить жилплощадь, приставы вправе "просто вынести все ее вещи из квартиры даже без ее присутствия, передать их на ответственное хранение, за которое она потом еще и должна будет заплатить".

Между тем адвокат артистки Мария Пухова напомнила, что в течение трех рабочих дней Долина имеет право обжаловать это решение. Если она этого не сделает, 30 декабря решение Мосгорсуда вступит в силу, тогда "приставы смогут ее выселить". Тем не менее, юрист заверила, что "вряд ли у приставов возникнет необходимость выселять Долину принудительно".

Ранее Пухова сообщала, что пыталась по поручению своей клиентки добиться отсрочки выселения — до конца новогодних каникул. Однако Лурье не отреагировала на проект соглашения, предусматривавшего переезд Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках до 10 января 2026 года.