Почему Алентова рухнула замертво у гроба Лобоцкого: у нее была тесная связь с актером

Вера Алентова скончалась 25 декабря. Актрисе стало плохо на похоронах коллеги Анатолия Лобоцкого.

Алентова одной из последних приехала на траурную церемонию, бодро вышла из автомобиля, прошла под вспышки фотокамер в театр. А оттуда ее уже спешно выносили работники скорой помощи. Актриса замертво упала у гроба коллеги. Сердце 83-летней звезды не вынесло очередной потери.

Для Алентовой Лобоцкий был не просто коллегой. Их творческие пути пересеклись в 2000 году, когда Владимир Меньшов, пригласил их на главные роли в фильме "Зависть богов". Алентова сыграла роль Сони — замужней советской журналистки, которая неожиданно для себя влюбляется во французского корреспондента Андре, роль которого исполнил Лобоцкий.

"Артистическая судьба складывалась у Толи непросто, ему было уже 40, он приехал в Москву из Тамбова, жил в общежитии при театре Маяковского на пару с Андрюшей Болтневым, вместе они и куролесили, выпивали крепко, на личном фронте тоже кавардак…Сделали пробу, я посмотрел материал, и мне очень понравилось Толино лицо. Долго вспоминал, кого он мне напоминает, потом понял – Жерара Филипа, пусть и мимолетно, но и намека уже достаточно. Я его утвердил, и после не пожалел ни разу. Лобоцкий сыграл прекрасно, хотя роль была трудной даже чисто технически. Нужно было имитировать речь иностранца, но и с этой проблемой он справился, подошел к ее решению серьезно – отыскал настоящего француза со знанием русского языка, который наговорил ему текст на пленку, так что можно было заучить все детали специфического произношения и в итоге получилось органично", — писал в мемуарах Меньшов.

После выхода фильма, многие были уверены, что у артистов роман и в жизни. Пресса тогда чего только не выдумывала про исполнителей главных ролей в "Зависти богов". Алентова позже призналась, что статьи в газетах видела и даже гордилась, мол, это показатель прекрасной актерской игры.

"Толя Лобоцкий оказался на редкость интеллигентным партнером: когда снимаешься в откровенных сценах, это очень важно. После выхода картины на экраны желтая пресса приписывала нам с Лобоцким роман, что тоже хорошо: значит, поверили в нашу любовь", — делилась Вера Валентиновна, не отрицая, что с коллегой у нее была особая связь.

Прощание с Верой Алентовой состоится 29 декабря в Театре им. Пушкина. Похоронят актрису рядом с мужем Владимиром Меньшовым на Новодевичьем кладбище. Анатолий Лобоцкий упокоился 25 декабря на Троекуровском кладбище.