Путин поговорил по телефону со школьницей из Москвы, мечту которой исполнил

Владимир Путин поговорил по телефону с участницей благотворительной акции "Елка желаний" Варварой Смахтиной из Москвы. Ранее президент исполнил мечту школьницы встретиться с космонавтом из отряда "Роскосмоса".

Глава государства поинтересовался впечатлениями девочки, поговорил с ее мамой и пожелал им обеим в Новом году всего лучшего.

Варвара посетила Центр управления полетами в Звездном городке и Центр подготовки космонавтов. Там для нее провел индивидуальную экскурсию Герой России, летчик-космонавт Олег Кононенко. А вечером 24 декабря, в свой день рождения, Варвара смотрела в Большом театре балет "Щелкунчик".