Ежедневное число пользователей MAX превысило треть населения России

Ежедневное количество пользователей мессенджера MAX в декабре достигло 46,4 миллиона человек, что соответствует 37,7% всего населения России.

Таковы данные компании Mediascope, которая специализируется на медиаизмерениях, мониторинге рекламы и СМИ, уточняет ТАСС.

Ранее в пресс-службе мессенджера рассказали, что с момента запуска приложения пользователи отправили более 6,5 миллиарда сообщений, позвонили более 2 миллиардов раз. Совокупная аудитория MAX достигла 75 миллионов человек. Кроме того, в MAX запустили уже более 122 тысяч публичных каналов, чья аудитория превысила 35 млн человек.

В Госдуме между тем заверили, что будут ждать полного переезда каналов, "которые освещают правильно нашу повестку", в MAX – лишь тогда можно будет говорить о полной блокировке Telegram.