Москвичам пообещали увеличение сугробов в четыре раза

В ночь на пятницу, 26 декабря, в Москве ожидается самое сильное ненастье декабря. Об этом предупредила главный специалист информационного портала "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

Как рассказала эксперт в своем Telegram-канале, 26 декабря погода преподнесет неприятный сюрприз жителям столичного региона: серия атмосферных фронтов атлантического циклона готова наброситься на Подмосковье снегом и метелью.

Ночью 26 декабря прогнозируется сильный снег, который будет чередоваться с мокрым снегом. Это приведет к налипанию снега на провода и ветки деревьев, а на дороге образуется снежный накат.

В итоге высота снежного покрова к Новому году может увеличится до 13-14 сантиметров, предупредила Позднякова.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец пообещал, что Новый год жители Центральной России, в том числе москвичи, встретят с бодрящими морозцами и снегом. По его словам, пройдут снегопады – снежный покров может подрасти до четырех-семи сантиметров.

