Алике Смеховой стало плохо после смерти Веры Алентовой

Вера Алентова скончалась днем 25 декабря. Актрисе было 83 года. Звезда фильма "Зависть богов" резко почувствовала себя плохо на прощании с Анатолием Лобоцким. Алентова потеряла сознание и упала. Ее вынесли на носилках с гражданской панихиды и срочно повезли в реанимацию. Однако спасти артистку уже не смогли.

Причиной смерти Веры Валентиновны стал острый инфаркт миокарда. По предварительным данным, сердце актрисы остановилось в скорой.

Внезапная смерть Алентовой стала шокирующей для ее семьи и коллег. Дочь актрисы Юлия Меньшова тяжело переживает утрату, она смогла лишь двумя предложениями прокомментировать произошедшее. "Мамы больше нет. Теперь они — вместе", — коротко написала Юлия в своем блоге.

Заслуженная артистка России Алика Смехова, работавшая с Алентовой на съемочной площадке сериала "Бальзаковский возраст, или Все мужики сво..." заявила, что от трагических новостей ей самой стало плохо.

"Это какой-то кошмар! Я сейчас это узнала, и я приношу свои соболезнования Юлечке в первую очередь, всем поклонникам. Это, конечно, ужасно. Я сейчас шокирована этой информацией. Дайте мне в себя прийти. Я сейчас узнала, мне прямо плохо", — сказала актриса в беседе с VOICE .

Прощание с Верой Алентовой состоится 29 декабря в Театре им. Пушкина. Похоронят актрису рядом с мужем Владимиром Меньшовым на Новодевичьем кладбище.