Подготовка к системным изменениям: главное из заявлений Путина на Госсовете

Успешность любого производства определяет человек. Даже самую сложную технику создает именно он. Нехватка специалистов на рынке труда чувствительна не только для самих предприятий, но и для экономики страны в целом. По мнению президента, подходить к решению кадровых вопросов нужно не просто нестандартно, а порой даже экстраординарно.

Тема этого заседания Госсовета - подготовка кадров - относится к числу стратегических для развития государства. Касается каждой отрасли, каждого региона. В стране - исторически низкая безработица. Немногим более 2 процентов. И серьезный дефицит свободной рабочей силы. Не хватает полтора миллиона человек.

Владимир Путин: "Спрос по отдельным направлениям экономики многократно превышает предложение, особенно в профессиональных группах – ключевых для производств. Это квалифицированные рабочие и инженерные кадры. Так, на одного зарегистрированного безработного с рабочей профессией приходится почти 28 вакансий. Высоко востребованы конструкторы, технологи, проектировщики".

Самая большая потребность в работниках - в обрабатывающей промышленности, строительной, транспортной и логистической отраслях. Для того, чтобы скорректировать спрос и предложение- составляют кадровые прогнозы. Сколько необходимо людей, рассчитывают как для всей страны, так и для отдельных регионов, а также для групп и профессий. Прогнозы долгосрочные. Чтобы было время подготовить нужных специалистов. При этом необходимо предвидеть, где и в каких объемах искусственный интеллект заменит людей.

Владимир Путин назвал следующие 10-15 лет временем колоссальной технологической трансформации, которого не знала история. По мнению главы государства, ИИ - это гораздо более революционная технология, даже чем освоение космоса.

Путин: "Искусственный интеллект намного, просто намного более прорывная, всеохватывающая, как ещё говорят, сквозная технология. Она быстро завоевывает все сферы жизни, автоматизирует решение огромного числа задач. Скорость распространения систем искусственного интеллекта увеличивается с каждым годом, вовлекая в свою орбиту практически каждого человека, изменяя его жизнь, значимость профессий и сам рынок труда. Послушайте, все изменится. Мы должны быть к этому обязательно готовы, обязательно. Сейчас, решая текущие и среднесрочные задачи кадровой политики, мы должны думать и быть готовыми к тем системным изменениям, которые несет искусственный интеллект вместе с собой".

Сами принципы подготовки специалистов и законы карьерного роста кардинально изменятся. И с учетом этого нужно заранее перераспределять трудовые ресурсы. В сфере торговли, финансах и страховании уже очевидна замена человека машинами. Так, например, супермаркеты массово внедряют кассы самообслуживания. Автопилоты постепенно заменяют водителей. Но кто-то всем этим должен управлять. А значит, нужно больше специалистов с инженерным мышлением. И здесь в том числе могут оказаться востребованы ветераны специальной военной операции. Трудоустройству и карьерному росту которых государство уделяет особое внимание.

Правительство сформировало перечень из 213 профессий для переподготовки кадров. И 27 специальностей в него внесены по прямому запросу участников СВО.

Новые технологии требуют пересмотра существующих программ подготовки специалистов. Минтруд подготовил национальный рейтинг по трудоустройству выпускников. Оценивалось, сколько вчерашних студентов нашли работу и уровень их зарплат. К лидерам вопросов у главы государства не возникло, а вот по аутсайдерам Путин предложил решение, которое поможет держать в тонусе.

Путин: "НА основании этого рейтинга предлагаю ежегодно определять и сто образовательных организаций, которые, к сожалению, продемонстрировали худшие результаты. И это как раз тот случай, где нужно помочь изменить ситуацию в интересах учащихся, регионов и всей страны. А именно – по каждой из таких организаций совместно с региональными властями, с вами, уважаемые коллеги, надо формировать и реализовывать программы оздоровления или реорганизации. Обязательно этим надо заниматься. Никакого болота у нас здесь не должно быть"

Попадание в антирейтинг не означает мгновенного расформирования вуза или колледжа. Ведь есть места, где одно единственное образовательное учреждение на весь город.

Массовая переподготовка, судя по всему, ждет всех, ко хочет быть востребован на рынке. По мнению Владимира Путина, ключевыми навыками в будущем станут умение работать в команде, творческое и аналитическое мышление. Особо будет цениться способность критически анализировать то, что предлагают нейросети. В лидерах развития искусственного интеллекта сейчас Москва. Об этом накануне говорил мэр Сергей Собянин, который тоже присутствовал на Госсовете. В мегаполисе реализуют новый подход: непрерывное образование. К привычной схеме "школа-колледж-вуз" добавляются короткие обучающие программы.