Мишустину доложили об успехах "Аэрофлота"

"Аэрофлот" в этом году перевез более 55 миллионов пассажиров. Об итогах председателю правительства Михаилу Мишустину доложил гендиректор авиакомпании.
По словам Сергея Александровского, сейчас в маршрутную сеть группы "Аэрофлот" входит 64 российских города, в том числе вновь открытые гавани Геленджик и Краснодар. А еще авиакомпания летает в 19 стран - всего порядка 290 направлений. Причем три четверти приходится на внутренние рейсы, больше половины из них осуществляются, минуя Москву.
Среди приоритетных направлений - расширение списка городов, где действуют так называемые "плоские тарифы". Это когда стоимость билетов фиксированная. А для детей от 2 до 12 лет по поручению президента действуют дополнительные скидки.
Обсудили и обновление воздушных гаваней. В течение шести лет в стране будут модернизированы 75 аэропортов. Недавно в Ижевске и Мурманске уже запустили новые терминалы.
"Это очень важно также обеспечить связанность между регионами нашей страны, о чем неоднократно говорил президент, сделать полеты доступными, в том числе на международных направлениях. Особенно в страны, в которые сейчас растет поток пассажиров. В частности - в Китай, в другие дружественные страны. Новогодние праздники – это всегда большая, активная работа "Аэрофлота", значительные объемы перевозок пассажиров и грузов, с которыми надо справляться эффективно, чтобы все было четко. Поскольку это очень важно для людей, когда они планируют свои новогодние каникулы, едут в гости или возвращаются из регионов", - сказал премьер.