Мишустину доложили об успехах "Аэрофлота"

"Аэрофлот" в этом году перевез более 55 миллионов пассажиров. Об итогах председателю правительства Михаилу Мишустину доложил гендиректор авиакомпании.

По словам Сергея Александровского, сейчас в маршрутную сеть группы "Аэрофлот" входит 64 российских города, в том числе вновь открытые гавани Геленджик и Краснодар. А еще авиакомпания летает в 19 стран - всего порядка 290 направлений. Причем три четверти приходится на внутренние рейсы, больше половины из них осуществляются, минуя Москву.

Среди приоритетных направлений - расширение списка городов, где действуют так называемые "плоские тарифы". Это когда стоимость билетов фиксированная. А для детей от 2 до 12 лет по поручению президента действуют дополнительные скидки.

Обсудили и обновление воздушных гаваней. В течение шести лет в стране будут модернизированы 75 аэропортов. Недавно в Ижевске и Мурманске уже запустили новые терминалы.