Дания пригрозила начать скупать штаты США

Дания скорее сама начнет покупать американские штаты, чем США заполучат Гренландию. Об этом предупредил глава оборонного комитета датского парламента Расмус Ярлов.

Датский парламентарий высказался в свете непрекращающихся притязаний президента США Дональда Трампа на Гренландию. Формально остров является автономной территорией Королевства Дания. Однако Трамп не раз заявлял, что хочет сделать Гренландию частью Соединенных Штатов.

Ярлов в ответ напомнил, что "текущие темпы роста в Дании приличны", поэтому "скоро мы начнем скупать штаты США". В частности, политик заявил, что ему "всегда нравился Нью-Гэмпшир".

В комментариях к этому посту Ярлова в социальной сети Х прозвучало предложение выкупить у американцев Гавайи и немедленно направить туда делегацию. В ответ датский депутат пообещал, что "их мы тоже купим", потому что "США не могут развивать их с их горами долгов" (цитаты по РИА Новости).

Ранее сообщалось, что в Министерстве иностранных дел Дании каждую ночь работает специальный дежурный, в функции которого входит отслеживание действий и заявлений президента США Дональда Трампа относительно Гренландии. В случае чего дежурному предписывается немедленно будить ответственных лиц.

Тем временем в США заговорили о покупке у России Командорских островов. Подполковник Джеффри Фриц выступил за "мирное и прагматичное приобретение Командорских островов у Российской Федерации за 15 миллиардов долларов", чтобы задействовать этот архипелаг для отслеживания военной активности Китая.