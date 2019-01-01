Пропавшего экс-депутата Госдумы Герасименко нашли живым через сутки поисков

Бывший депутат Государственной думы Николай Герасименко, который потерялся накануне в Москве, благополучно найден. Об этом рассказали в четверг, 25 декабря, в поисковом отряде "Лиза Алерт".

Как сообщает АГН "Москва", поисковики подтвердили, что 75-летнего экс-политика нашли живым. Однако подробности не приводятся.

Накануне Николай Герасименко отправился погулять с собакой и не вернулся домой. Ситуацию осложняло то, что мужчина, по ряду сообщений, страдает деменцией и мог забыть о том, кто он и где живет.

Telegram-канал "Подъем" уточняет, что Герасименко около суток провел на улице, ни на минуту не отпуская от себя свою собачку. Пенсионера обнаружил проходивший мимо молодой человек. Сейчас пожилой мужчина с питомцем уже дома со своей семьей: "Замерзли, но главное — живы и здоровы".

Николай Герасименко был депутатом Государственной думы II, III, IV, V, VI, VII созывов с 1995 по 2019 годы. Он также доктор медицинских наук, заслуженный врач Российской Федерации.

Многие помнят Николая Герасименко по его неоднозначным высказываниям в период депутатства. Так, он советовал больным диабетом россиянам "заниматься собой" и худеть, голосуя против законопроекта о поддержке диабетиков.

В октябре 2019 года Государственная дума приняла постановление о согласии на снятие неприкосновенности с Герасименко из-за совершенного им административного правонарушения. Машина парламентария столкнулась с мотоциклом, после аварии Герасименко уехал с места ДТП.