Сын-красавчик Сенчуковой и Рыбина женится во второй раз после скандального развода

Наследник Натальи Сенчуковой и Виктора Рыбина долгие годы состоял в отношениях со своей возлюбленной Дарьей Алябьевой. Девушка была существенно младше избранника, что возможно, и сыграло роковую роль. Пара рассталась вскоре после свадьбы по инициативе Василия.

Без скандала тогда не обошлось. Писали, что сын звезд 90-х закрутил роман будучи в браке. Якобы голову Васе вскружила одна из его учениц — парень преподавал игру на барабанах. Но позже Рыбин-младший рассказал, что его чувства к Дарье угасли давно, но ему было стыдно в этом признаться.

Тогда же Василий рассекретил свой новый роман. Хоть к тому моменту он уже развелся с первой супругой, на новую девушку Рыбина-младшего Валерию обрушилась волна критики. Со временем Лера научилась не реагировать на выпады со стороны хейтеров. Она просто наслаждалась своим счастьем.

Похоже, поклонникам Василия придется принять Валерию. Наследник Натальи Сенчуковой и Виктора Рыбина женится во второй раз.

"11.12.2025. Идеальное завершение года", — написал на своей странице в соцсети Рыбин-младший и опубликовал романтичное видео, на котором он делает предложение своей возлюбленной.

На кадрах видно, как Василий встал на одно колено и протянул Валерии коробочку с кольцом. Девушка потеряла дар речи от неожиданности и радости. Это стало для нее невероятным сюрпризом.