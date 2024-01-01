Украине предрекли превращение в скопление огромных безлюдных зон

На Украине могут появиться большие безлюдные зоны, причем речь идет не только о разрушенных населенных пунктах возле линии фронта. С таким предупреждением выступил заместитель директора Института демографии Национальной академии наук Украины Александр Гладун.

Как заявил эксперт в интервью ТСН, на севере Сумской и Черниговской областей села начали вымирать еще до начала специальной военной операции. На фоне боевых действий этот процесс лишь ускорился.

Также Гладун отметил, что в будущей санитарной зоне, которую предполагается установить вдоль линии разграничения, гражданские лица не смогут жить даже при заморозке боевых действий, поскольку угрозы воздушных инцидентов сохранятся на годы.

Ранее украинский Институт демографии национальной академии наук предупреждал, что постоянное и неуклонное сокращение численности населения подводит Украину к краю демографической бездны. По оценкам CIA World Factbook за 2024 год, на каждое рождение ребенка в стране приходится около трех смертей. Средняя продолжительность жизни мужчин на Украине сократилась с 65,2 до 57,3 года, женщин — с 74,4 до 70,9 года.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявлял, что Украина как государство исчезнет с карты мира. Это произойдет либо путем медленного распада, либо же моментального коллапса с одновременной аннигиляцией всех признаков государственности. После этого возможны три сценария, рассказал политик.