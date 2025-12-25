В Иркутской области в 2026 году появятся шесть "трезвых сел"

1 сентября в Иркутской области появятся шесть "трезвых сел", сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Уточняется, что в этих населенных пунктах введут полный запрет на торговлю алкоголем в рознице. И решение это поддержали местные жители.

Вместе с тем на общепит закон распространяться не будет.

Поселения эти следующие: Тарасово и деревня Юхта Казачинско-Ленского района, поселок Слюдянка Мамско-Чуйского района, село Банщиково и деревня Салтыкова Киренского района, деревня Миллерова Нижнеудинского района.