ПВО сбила 77 дронов ВСУ над российскими регионами в ночь на 26 декабря

Силы противовоздушной обороны отразили очередную воздушную атаку киевского режима на российские регионы. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили в течение ночи на 26 декабря 77 украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве уточнили, что больше всего дронов сбито над территорией Волгоградской области – там ПВО перехватила 34 цели. Над Ростовской областью уничтожено 23 беспилотника. По пять украинских дронов ликвидировано над Калужской областью и над Республикой Крым. По три БПЛА сбито над акваторией Черного моря и над территорией Московского региона (один из них летел на столицу). Два беспилотника уничтожено над Белгородской областью, по одному – над Воронежской областью и акваторией Азовского моря.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, комментируя ситуацию в регионе, отметил, что подразделения ПВО, отражая атаку дронов, отработали штатно. В результате падения обломков дронов нарушено электропитание в контактной сети железной дороги в Октябрьском районе. На месте происшествия работают специалисты оперативных и ремонтных служб. Пострадавших нет.