Восстановил повреждённую линию связи: новые подвиги героев СВО

Новые примеры мужества и отваги наших бойцов в зоне СВО. Ефрейтор Юрий Хордукаш подвозил боеприпасы и продовольствие нашим военным на передовую. Во время движения его автомобиль подвергся атакам вражеских беспилотников. Проявив мужество, Юрий уничтожил три дрона, не допустив потери техники и личного состава, и своевременно доставил груз.

Начальник аппаратной лейтенант Владимир Малишевский под плотным артиллерийским обстрелом со стороны ВСУ смог восстановить повреждённую линию связи между командным пунктом и штурмовой ротой. Благодаря его мужеству и героизму поставленная задача была успешно выполнена. Наши бойцы продвинулись вглубь обороны противника и заняли более выгодные рубежи.