Вооруженные силы России нанесли серию высокоточных ударов по тыловой инфраструктуре ВСУ в Измаиле и Одессе. Взрывы прогремели также в столичном регионе Украины и подконтрольной Киеву части Запорожья. Громят врага и в зоне спецоперации.

Сокрушительное поражение неонацистам наносит армейская авиация. В этот раз экипаж Ми-28НМ ракетным ударом с предельно малой высоты ликвидировал опорный пункт противника на линии боевого соприкосновения.

Точно в цель бьют операторы ударных дронов. Это кадры с Красноармейского направления. В результате атаки БПЛА уничтожено скопление вражеской бронетехники на подступах к селу Гришино. А в Запорожской области воздушная разведка обнаружила пункт управления неприятельскими беспилотниками в районе Гуляй Поля и тут же передала координаты артиллеристам. Точным выстрелом "Акации" заданная цель была поражена.

В Сумской области не дают врагу поднять головы расчеты гаубиц "Мста-Б". Любые попытки врага провести ротацию тут же пресекаются.