Собянин объявил об открытии лыжного трамплина на Воробьевых горах

Первый полет, как говорят профессионалы, всегда волнительный. Но сегодня нервничают даже опытные спортсмены. Призерам Олимпийских игр, чемпионатов мира выпала честь первыми спуститься по трамплину К-75, возрожденной легенде Воробьевых гор.

"Ощущения непередаваемые", - делится Михаил Назаров, член Олимпийской сборной по прыжкам на лыжах с трамплина.

Те, кто начинал заниматься на трамплине еще до реконструкции, отмечают, что он изменился до неузнаваемости. И теперь соответствует всем мировым стандартам. А значит, у российских спортсменов спустя много лет появился уникальный объект для тренировок и соревнований практически в центре столицы.

Спорт бесстрашных и отчаянных. Лыжники поднимаются на огромную высоту, разгоняются порой до ста километров в час, а затем взмывают в небо. И, словно птицы, застывают в воздухе на несколько секунд. Именно ради этого ощущения спортсмены повторяют прыжки снова и снова.

Большой трамплин на Воробьевых горах, построенный еще в середине прошлого века, пришел в негодность. Конструкция держалась исключительно на честном слове. Да и не подходила для серьезных стартов. Спорт эволюционировал, изменились скорости, траектория и техника полета.

"Масштабный и сложный проект: работы проводились на крутом склоне рядом с действующей канатной дорогой. Нельзя было использовать тяжелую строительную технику. Монтаж металлоконструкций и фасада трамплина выполняли промышленные альпинисты", - отметил мэр Москвы Сергей Собянин.

Пожелания действующих спортсменов создатели нового спортивного объекта учли. Конструкция позволяет не просто добиваться высоких результатов, а ставить мировые рекорды.

Чтобы капризы московской погоды не повлияли на результаты спортсменов, трамплин оборудовали всесезонной лыжней. Покрытие позволяет намораживать лед. Так что соревнования состоятся даже при устойчивом плюсе. За ходом реконструкции трамплина и благоустройства Воробьевых гор мэр следил лично.

Сегодня Воробьевы горы называют меккой экстремальных видов спорта. Здесь, помимо трамплинов, трассы для горных лыж и сноуборда, веревочный парк, зиплайн, роллердром. А еще, конечно, парки и прогулочные зоны.