Онищенко сравнил возраст рождения первого ребенка в России и Европе

Средний возраст, в котором россиянки впервые становятся матерью, составляет примерно 31 год. Об этом рассказал в четверг, 25 декабря, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

По словам эксперта, "мы себя утешаем" тем, что в Европе этот показатель еще выше — 32-34 года. Однако "нам от этого не легче, мы должны жить своим умом".

Академик рассказал, что лидерами по рождаемости среди российских регионов являются Дагестан, Ингушетия и Москва. При этом и федеральные, и региональные власти продолжают предпринимать меры стимулирования рождаемости, сообщает ТАСС.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в России нормой должно стать рождение детей как можно раньше после достижения совершеннолетия, "а не как у нас сейчас — в 28–29 лет". Решение демографической проблемы Матвиенко назвала глобальным вызовом.

Глава думского комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова призвала увеличить сумму материнского капитала еще на один миллион рублей в случае рождения первого ребенка до достижения женщиной 24 лет. Парламентарий отметила, что после появления первенца дамы стремятся закончить образование и сделать карьеру, рождение второго ребенка откладывается — а возраст уже поджимает.