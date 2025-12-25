Бывшая жена Лобоцкого раскрыла подробности смерти Алентовой: не успела даже подойти к гробу

Вера Алентова скончалась 25 декабря. Актрисе было 83 года. Она пришла на церемонию прощания с Анатолием Лобоцким, но не смогла даже дойти до гроба, рухнув без сознания. О том, что произошло на панихиде по звезде фильма "Зависть богов", рассказала его последняя жена Юлия Рутберг.

Алентова была собрана и хорошо держалась перед журналистами, когда приехала на прощание с Лобоцким в Театр имени Маяковского. Но когда она шла к сцене, где был установлен гроб с телом актера, Вере Валентиновне резко стало плохо. Она дежа не успела подойти к покойному.

"Вера пришла попрощаться с Толей, со своим прекрасным партнером, невероятным человеком. Она не успела даже выйти на сцену — приехала на прощание с огромным букетом, прекрасно выглядела. Но у нее случился сбой сердца", — рассказала Рутберг.

Собравшиеся на траурном мероприятии видели раздирающую сердце картину. "И когда мы выходили из театра, от театра отъезжало две машины: Толин катафалк на кладбище и скорая помощь Веры Алентовой. И через 19 минут она умерла. Что тут можно сказать? Это по Пастернаку: "И тут кончается искусство, и дышат почва и судьба"", — поделилась Юлия.

Актриса шокирована произошедшим, она увидела в смерти Алентовой некий рок. "Я думаю, такое мог срежиссировать только Господь Бог или только Владимир Меньшов. Думаю, это был замысел великого и прекрасного Меньшова. Потому что ушли два персонажа его прекрасного фильма", — заключила Рутберг в беседе с VOICE.

Напомним, Владимир Меньшов скончался в июле 2021 года из-за последствий коронавируса. Актер похоронен на Новодевичьем кладбище. 29 декабря рядом с ним упокоится Вера Алентова.