МВД предупредило о новой схеме мошенничества под видом налоговой службы

Злоумышленники под видом сотрудников Федеральной налоговой службы звонят гражданам и заявляют о нарушениях в оформлении отказа от статуса самозанятого. О такой преступной схеме рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

Эксперты пояснили, что жертву сначала запугивают мнимыми нарушениями, а затем требуют назвать код из СМС-сообщения — якобы для подтверждения записи в отделение налоговой инспекции.

После получения кода мошенники разыгрывают классическую схему: сообщают о взломе аккаунта на портале "Госуслуги" и попытках оформления кредита, а затем подключают "представителей Центробанка" и устраивают видеозвонок от "сотрудника ФСБ".

МВД напоминает: сотрудники ведомств никогда не запрашивают коды подтверждения по телефону, не решают подобные вопросы по телефону и не используют иностранные мессенджеры для связи с гражданами, сообщает РИА Новости.

Проблема мошенничества дошла до высших кругов власти. Президент России Владимир Путин во время прямого телеэфира передачи "Итоги года" призвал граждан к повышенной бдительности: "Как только начинают говорить о деньгах и о каком-то имуществе, сразу же кладите трубку. Сразу же! Даже ни одного слова не нужно по этому поводу говорить".

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков признавался, что и ему не раз звонили телефонные мошенники с попытками "развести". Официальный представитель Кремля рассказал, что ему даже удалось спасти от телефонного мошенника одного из своих близких родственников — тот "чудом не стал жертвой", но, к счастью, "случайно вовремя поделился со мной".