В России утверждена дата последнего в этом году космического запуска. Он будет проведен с космодрома Восточный в воскресенье 28 декабря.

На стартовом комплексе уже устанавливают ракету-носитель "Союз-2.1б". Она должна вывести на орбиту два спутника "Аист-2Т", предназначенных для стереоскопической съемки поверхности Земли и создания ее объемной модели. Аппараты могут эффективно отслеживать возникновение чрезвычайных ситуаций.

Кроме того, ракета доставит в космос несколько спутников, изготовленных студентами российских университетов.