Москвичей призвали пересесть на общественный транспорт из-за снегопада

Московских автомобилистов просят пользоваться не личным, а общественным транспортом и отдать предпочтение метрополитену.

Как пояснил Департамент транспорта Москвы в своем Telegram-канале, вечером четверга, 25 декабря, в столице установилась пасмурная погода, местами ожидается небольшой снегопад.

Кроме того, жители и гости столицы демонстрируют повышенную активность на дорогах в связи со скорым Новым годом.

Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за прогнозирующегося сильного снега и метели. На круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов.

Ранее главный специалист информационного портала "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала, что в ночь на пятницу, 26 декабря, в Москве ожидается самое сильное ненастье декабря. По словам метеоролога, высота снежного покрова к Новому году может увеличится до 13-14 сантиметров.