В ГАИ предложили повысить скорость движения на отдельных участках дорог

В России необходимо повысить скорость движения на отдельных участках дорог, чтобы водители не сталкивались с необходимостью искать другой режим движения. Такое мнение высказал в четверг, 25 декабря, заместитель начальника Госавтоинспекции МВД Олег Понарьин.

Как отметил Понарьин в эфире радио "Комсомольская правда", в настоящее время речь не идет о введении каких-то дополнительных ограничений — напротив, на отдельных участках "стоит даже и повысить скорость, чтобы это было комфортно и удобно".

Отвечая на вопрос об изменении подхода к управлению скорости в Стратегии повышения безопасности дорожного движения, представитель ГАИ выразил надежду на то, что "это будет сделано", поскольку "речь идет о справедливом назначении скорости".

Ранее в Госдуме предложили в момент превышения скорости автомобилем на дороге сразу уведомлять автомобилиста о нарушении с помощью маячка красного цвета. Однако в правительстве сочли, что подача сигнала в указанном случае будет отвлекать внимание водителя от управления транспортным средством и создаст угрозу безопасности движения.

В Москве тем временем нашли способ увеличить скорость движения городского транспорта в два, а где-то и в четыре раза. Сделать это помогают выделенные полосы для городского транспорта. Спецслужбы теперь быстрее добираются до мест вызовов. При этом на четверть снижается аварийность на дорогах.