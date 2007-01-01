Вера Алентова оставила очень скромное наследство. Кому достанутся две старенькие машины и полквартиры?

Вера Алентова скончалась 25 декабря. Актрисе было 83 года. Похоронят звезду фильма "Москва слезам не верит" 29 декабря на Новодевичьем кладбище.

Вера Алентова после себя оставила десятки киноработ и очень скромное наследство. Актриса не нажила огромных особняков и зарубежных апартаментов. Вместе с мужем Владимиром Меньшовым она жила в квартире на 3-й Тверской-Ямской улице в центре Москвы. Когда не стало режиссера, половина доли в квартире отошла дочери пары Юлии.

Также Вере Валентиновне принадлежала половина дачи в Дмитровском районе Подмосковья вблизи села Игнатово. Вторая часть дома загеристирована на ее дочь. Общая стоимость недвижимость — приметно 200 миллионов рублей.

"Стоимость такой квартиры в центре Москвы может составлять до 120 миллионов рублей на конец 2025 года. Дом в Подмосковье сейчас может оцениваться в сумму около 70 миллионов рублей", — сообщил эксперт по недвижимости Марк Гершкович в беседе с "Абзацем".

Кроме того, у актрисы было машино-место в центре Москвы. Алентова была заядлой автолюбительницей, еще в СССР она купила свои первые "Жигули". В последние годы актриса ездила на Lexus RХ350 2011 года выпуска и Honda Civic 2007 года.

Скромное наследство Веры Валентиновны достанется ее единственной дочери, если актриса не указала иное в завещании. У Алентовой также остались внуки Андрей и Таисия, но они не являются наследниками первой очереди.