Сегодня состоится первое заседание рабочей группы по проведению выборов на Украине

Первое заседание рабочей группы по проведению выборов и референдума на Украине состоится 26 декабря. Об этом 25 декабря заявил первый заместитель спикера Верховной рады Александр Корниенко.

Он отметил, что в этой состав группы вошли около 60 человек. Ранее он заявлял, что может возглавить рабочую группу.

В этот же день советник офиса главы киевского режима Владимира Зеленского Михаил Подоляк поделился мнением, что у Украины нет денег на проведение выборов. По его словам, в её бюджет заложены другие приоритетные расходы, в частности на милитаризацию.