Появилось видео запуска "Союза 2.1а" с космодрома "Плесецк"

Боевой расчет космических войск ВКС России провел пуск ракеты-носителя "Союз 2.1а" с космодрома "Плесецк" в Архангельской области. Кадры опубликовало Минобороны.

На отправную точку ракету доставили на специальной платформе. Гидравлическим краном подняли в вертикальное положение. Затем - заправка топливом. По данным военного ведомства, пуск носителя и выведение на расчётную орбиту прошли в штатном режиме.

На борту - космический аппарат, с ним установлена устойчивая связь. Управление принято наземными средствами, все системы функционируют исправно.