Минобороны в зоне СВО наградило зенитчиков медалями за службу

Профессиональный праздник отмечают сегодня военнослужащие и ветераны противовоздушной обороны Сухопутных войск. Эти подразделения начали формироваться 110 лет назад в годы Первой мировой войны.

В соне спецоперации бойцы ПВО несут дежурство в круглосуточном режиме. С первого дня расчеты зенитно-ракетных комплексов обеспечивают надежное прикрытие наших наземных сил и безопасность мирного населения. Прямо на передовой за мужество и героизм, проявленные в ходе СВО, зенитчикам вручили медали "Суворова", "Жукова" и "За отличие в военной службе".