SHAMAN исподтишка посмеялся над Мизулиной на шоу, та не стала молчать: вот чем это закончилось

SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) и Екатерина Мизулина стали членами жюри на съемках новой игры Высшей лиги КВН. Пара сидела рядом и обсуждала номера, а в конце передачи Екатерина взяла слово. В этот момент развеселившийся Ярослав за спиной супруги поставил ей рожки. Та, впрочем, заметила проделку мужа и метнула в него гневный взгляд.

А вот за кулисами Мизулина молчать не стала и все высказала Дронову, передает Starhit. "Екатерина и Ярослав вместе ушли из зала за ручку, после чего общественница устроила разбор полетов. Они поругались, Мизулина высказала, что ей не понравилось поведение мужа и его неуместная жестикуляция в финале программы. Но конфликт быстро был исчерпан, SHAMAN нашел нужные слова, чтобы успокоить жену", - рассказал очевидец.

Напомним, Екатерина Мизулина и SHAMAN оформили отношения в Донецке 5 ноября. Отметим, что для Екатерины этот брак стал первым, а для Ярослава - третьим. Устраивать грандиозное торжество Дронов и Мизулина не планируют. Артист сообщил, что они хотят организовать тихий праздник в кругу самых близких.